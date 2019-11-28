Amsterdam Film Festivalinde İran sineması 3 ödülle döndü

İran filmleri bu festivalde en iyi yönetmen ve film ödüllerini kazandı.

Mehrdan Oskuyi’nin yönettiği ‘’Güneşsiz Gölgeler’’ isimli film festivalde en iyi yönetmen ödülünü kazanırken, ‘’ Yelkovanın Tersine’’ isimli film yarı uzun metrajlı en iyi belgesel ve Aşu isimli eser de çocuk ve ergen en iyi belgesel filmi olarak seçildi.

İran sinemasının eserleri ilk kez Amsterdam festivalinden ödül kazanmayı başardılar.

Festival 20 Kasım ile bir Aralık tarihleri arasında Amsterdam’da düzenlenmektedir.

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2012