İran’ın Alüminyum üretim kapasitesi 700 bin tona ulaşacaktır

Doğu Azerbaycan’da bazı projelerinin açılış töreninde konuşan Rahmani, alüminyum üretiminin stratejik önemine değinerek, son 1.5 yılda bu yolda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Rahhmani, Sarab kentinin Neflin Sinit tesisinin temel atması ülkedeki alüminyum kapasitesinde ciddi artış yaşanacağını ve projenin tamamlanması için 137 milyon Avro ve 1700 milyar Tuman sarf edileceğini belirtti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı planlamaları çerçevesinde, gelecek 7 sene zarfında Alüminyum üretimini 1.2 milyon olarak gerçekleştirmek istemektedir. Bu hedefe ulaşmak için toplam 11 milyar dolar yatırım yapılması gerekmektedir.

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2012