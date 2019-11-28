28 Kas 2019 09:16
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News Code: 83572217
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İran’ın Alüminyum üretim kapasitesi 700 bin tona ulaşacaktır

İran’ın Alüminyum üretim kapasitesi 700 bin tona ulaşacaktır

Tahran, IRNA- İran Sanayi, Maden ve Ticaet Bakanı Rıza Rahmani, İran’da alüminyum üretim kapasitesinin yıllık 450 bin ton olduğunu fakat yakın gelecekte bu kapasiteye 300 bin ton ilave edileceğini belirtti.

Doğu Azerbaycan’da bazı projelerinin açılış töreninde konuşan Rahmani, alüminyum üretiminin stratejik önemine değinerek, son 1.5 yılda bu yolda ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Rahhmani, Sarab kentinin Neflin Sinit tesisinin temel atması ülkedeki alüminyum kapasitesinde ciddi artış yaşanacağını ve projenin tamamlanması için 137 milyon Avro ve 1700 milyar Tuman sarf edileceğini belirtti.

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı planlamaları çerçevesinde, gelecek 7 sene zarfında Alüminyum üretimini 1.2 milyon olarak gerçekleştirmek istemektedir. Bu hedefe ulaşmak için toplam 11 milyar dolar yatırım yapılması gerekmektedir.

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2012

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