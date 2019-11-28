Riyabkov: KOEP’in muhtemel dağılmasının müsebbibi Amerika’dır

Çin’de temaslarda bulunan Riyabkov, Amerika’nın uluslararası anlaşmalar karşısındaki tutumunu eleştirerek, ‘’Biz şartların geri dönülmez olacağı ve anlaşmanın kolaylıkla yok olabileceği bir döneme yaklaşıyoruz. Biz Amerika ve bazı ülkelerin bu husustaki tutumuna karşıyız ve defalarca bu konudaki tutumumuzu dile getirmişiz. ‘’ dedi.

Riyabkov, ‘’ Son zamanlarda İngiltere, Fransa, Almanya’nın İran karşısındaki tutumunun sertleştiğini görüyoruz. Biz bu konuda Avrupa ile aynı safta değiliz zira sorunların müsebbibi olarak Amerika’yı görüyoruz. ‘’ dedi.

Rusya haber ajansı Sputnik de Riyabkov’dan aktardığı haberde, ‘’İran, Amerika’nın baskı ve şantajları karşısında taahhütlerini azaltmaktan başka yolu yoktu. ‘’ dedi.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012