İran, Afganistan hükümetinin o ülke barış süecindeki eksen rolüne vurgu yaptı

BM Genel Kurulunda Afganistan konulu toplantıda konuşan Tahtirevançi, yıllar süren istikrarsızlık sorası Afgan halkının gerçek ve kalıcı barış istediğini belirterek, ‘’ Her hangi bir barış müzakeresi tün Afganlı grupların katılımı, Afganlıların yönetimi ve o ülke hükümetinin eksenliğinde olması gerekir. ‘’ dedi.

Hiçbir ülkenin Afganistan geleceği ile ilgili karar verme yetkisine sahip olmadığını ifade eden Tahtirevançi, bu hakkın sadece ve sadece Afgan halkına ait olduğunu söyledi.

Tahtirevançi, yabancı güçlerin Afganistan’daki varlığının yarattığı sorunlara değinerek, bu ülkelerin sorumluluk çerçevesinde ve belirtilen bir zaman diliminde o ülkeyi terk etmelerini istedi.

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2012