Lavrov: Amerika’nın KOEP ile ilgili istekleri çelişkilidir

Kırgızistan’da açıklamada bulunan Lavrov, Amerika’nın KOEP’ten ayrılmasının sadece bu anlaşmayı uygulamaktan vazgeçmek anlamı taşımadığını belki Amerika’nın tüm ülkelerin İran ile ticaretini yasakladığını belirtti.

Lavrov, İran nükleer meselesinin çözümü için uluslararası camianın payının İran ile direkt ticaret olarak belirtildiğini ifade ederek, bu payın İran’ın bir çok nükleer faaliyetinden vazgeçmesi karşısı olduğunu ifade etti.

Rusya Dışişleri Bakanı Amerika’nın anlaşmadan çekilmekle kalmadığını ülkeleri de İran ile ticaretten menettiğini fakat İran’dan tüm taahhütlerini yerine getirmesini istediğini ve bunun tam bir çelişki oluşturduğunu söyledi.

Lavrov sözlerinin bir bölümünde İran ve Avrasya Ekonomik Birliği arasında serbest ticaret uygulamasının İran ekonomisi için yararlı olacağını söyledi.

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2012