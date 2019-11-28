Necef’te İran konsolosluğu ateşe verildi

Olayda konsolosluk binası tamamen tahrip oldu fakat çalışanların tamamının sağlık durumu iyidir.

İran Başkonsolosluğu'nun ateşe verilmesinin ardından kente giriş ve çıkışlar kapatıldı. Orduya bağlı birliklerin araçların kente giriş ve çıkışına izin vermediği ve bu durumun kentte sükunet sağlanıncaya kadar devam edeceği belirtildi.

Irak hükümeti yaptığı açıklamada, konsolosluk binasına yapılan saldırıyı kınayarak bu kabil olayların tasvip edilmesinin mümkün olmadığını belirtti.

Bağdat’ın güneyinde bulunan Necef kenti, İmam Ali as. türbesi bulunmasından dolayı Şiişerin kutsal kentlerindendir ve bu kentte Şiilerin dini merci Ayetullah Ali Sistani de yaşamaktadır.

Geçen ayda İran’ın Kerbela kentindeki konsolosluğuna bir saldırı düzenlenmişti.

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2012