Ruhani: İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak

Çeşitli açılış törenlerine katılmak üzere Tebriz'e giden Ruhani, düşmanların benzin zammından sonra tüm güçleriyle sahneye çıktığını ifade eden Ruhani, "Düşman; iç savaş, ölümler, bankaların ve diğer yerlerin yağmalanması ile halkın özgürlüğü ve bağımsızlığını ellerinden alacağını zannetti. İran, düşmanların komplolarına teslim olmayacak ve kendi yolunda yürümeye devam edecek." dedi.

Düşman’ın iki seneden beri hazırlık yaptığını belirterek, düşmanın para, teçhizat göndermesi, psikolojik bombardman ve ağır ekonomik baskı ile programlarını ilerletmek ve halkı hoşnutsuz etmek istediklerini belirtti.

Ruhani, 2016'da bakanların benzin zammına itiraz ettiğini, 2017'de Meclis Başkanı ve komisyonların buna engel olduğunu, 2018'de yaptırımlar nedeniyle artırım olmadığını ve 2019'un ortalarında da bir haber ajansı birkaç gün önceden duyurduğu için zammı ertelediklerini aktardı.

Ruhani, "Benzin zammının açıklandığı zamandan benim de haberi yoktu. Artış ile ilgili talimatı İçişleri Bakanı'na verdim ve zamanı Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi ile belirlemelerini istedim. Hatta bana da haber vermeyin dedim. Devlet televizyonu ve diğer mecralardan gerekli propaganda faaliyetlerinin ardından münasip zamanda bunu ilan edin dedim." diye konuştu.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012