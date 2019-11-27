İstihbarat Bakanlığı Amerikan gizli servisi ile ilgili bazı kişilerin tutuklandığını bildirdi

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada bu kişilerin CIA bütçesi ile çeşitli ülkelerde eğitim aldıkları ve uzun zamandan beri gözaltında olduklarını belirtildi.

Açıklamada bu kişilerin son zamanda İran’daki bazı istikrarsızlıklar sonrası dışarıdan emir alarak olaylarla ilgili özellikle görüntülü bilgilerin yurt dışına gönderdikleri ifade edildi.

Açıklamada bu kişilerden 6’sınınn istikrarsızlıklar zamanında ve iki kişinin de bilgileri yurt dışına aktarmak isterken yurt dışına çıkmadan tutuklandıklarını bildirdildi.

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2012