Hamadan’da 3000 yıllık tarihi eserler ele geçildi

Hamadan ili Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları’nı koruma güçleri komutanı Albay Mohammad Haci Azizi yaptığı açıklamada, MÖ 1000. Yıla ait tarihi bazı eserlerin bir kaçakçıdan ele geçirildiğini belirtti.

Azizi, alınan ihbar sonucu bu kaçıkçı aleyhinde düzenlenen operasyonda 13’ü çeşitli dönemlere ait sikkeler olmak üzere toplan 27 tarihi eserin ele geçirildiğini ifade etti.

Hamadan dünyada 3 bin yıldan berin kent olarak kullanılan tek yerleşim yeridir.

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2012