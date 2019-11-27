İran, Rusya ve Çin, Hint Okyanusu'nda ortak tatbikat düzenleyecek

Hanzadi, "Deniz Kuvvetleri Günü" dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, Rusya ve Çin ile yakın zamanda yapılacak askeri tatbikata ilişkin ön hazırlık ve planlamanın tamamlandığını belirtti.

Tatbikatın amacının Hint Okyanusunun kuzeyinde tüm taraflarla güvenliğin temini olduğunu ifade eden Hanzadi, tatbikat hazırlıklarının son aşamalara geldiğini söyledi.

Hanzadi, İran savaş gemilerinde yeni füze sistemleri kurulacağını belirterek, füzelerin orta menzile sahip olduklarını ve düzeye ve füzelere karşı da kullanılabileceklerini söyledi.

Hnzadi ayrıca yeni İHA’ların da kullanıma geçileceğini bu İHA’ların anlık yükselme yeteneğine sahip olduklarını belirtti.

ABD'nin bölgede şu anda İran aleyhine direkt olarak herhangi bir tehdit oluşturmadığını ve kendi adına hareket eden unsurlar aracılığıyla güvensizlik ortamını artırma peşinde olduğunu savunan Hanzadi, "ABD'liler hata yaparsa İran silahlı kuvvetlerinden sağlam bir cevap alır." diye konuştu.

Hanzadi ayrıca şu ana kadar 64 filoyu uluslararası sulara gönderdiklerini ifade ederek, Kızıldeniz ve Süveyş Kanalı'nda da İran'a ait gemilere eskortluk yaptıklarını kaydetti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012