Erdekaniyan: Rusya kredisinin 2.8 milyar doları yakın zamanda kullanılacaktır

Erdekaniyan, yaptığı açıklamada, kredi ile ilgili 3 sene önce karar alındığını, kredinin 2.2 milyar dolarlık bölümünün İnceburun- Germsar tren hattı ve Hormozgan’da bir santral yapımında kullanıldığını ve geri kalan kısmın da 4 projede kullanılacağını söyledi.

Erdekaniyan kalan 2.8 milyar dolarlık kısmı ile ilgili müzakerenin gelecek haftalardan başlayacağını söyledi.

Erdekaniyan sözlerinin devamında Avrasya Birliğinin Genel Sekreterinin birliğe üye bakanlarla haftaya Tahran’ı ziyaret edeceklerini söyledi.

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2012