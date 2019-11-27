27 Kas 2019 19:07
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News Code: 83571918
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Erdekaniyan: Rusya kredisinin 2.8 milyar doları yakın zamanda kullanılacaktır

Erdekaniyan: Rusya kredisinin 2.8 milyar doları yakın zamanda kullanılacaktır

Tahran, IRNA- İran Enerji Bakanı Rıza Erdekaniyan, Rusya’nın İran’a tahsis ettiği 5 milyar dolarlık kredinin 2.2 milyar dolarının kullanıldığını ve kalan kısmının da kullanılacağını söyledi.

Erdekaniyan, yaptığı açıklamada, kredi ile ilgili 3 sene önce karar alındığını, kredinin 2.2 milyar dolarlık bölümünün İnceburun- Germsar tren hattı ve Hormozgan’da bir santral yapımında kullanıldığını ve geri kalan kısmın da 4 projede kullanılacağını söyledi.

Erdekaniyan kalan 2.8 milyar dolarlık kısmı ile ilgili müzakerenin gelecek haftalardan başlayacağını söyledi.

Erdekaniyan sözlerinin devamında Avrasya Birliğinin Genel Sekreterinin birliğe üye bakanlarla haftaya Tahran’ı ziyaret edeceklerini söyledi.

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2012

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