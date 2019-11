Didim, İran'la turizm iş birliğine hazır

İHA'da yer alan habere göre, Tahran'ın en büyük otellerinden Espinas Palas otelde düzenlenen workshop çalışmasına Didim adına turizm ve inşaat sektör temsilcilerinin yanında, DİTAB, Didim Ticaret Odası ve Tursab temsilcileri ile iş insanları katıldı. Toplantının Didim ayağını tur sahibi Deniz Aktaş organize ederken, İran ayağını ise Harmony Gurup adına Ümid Nikukar organize etti.

Toplantıya İran adına ise, İran'ın önemli havayolu şirketi Mahan Havayolları ile yine İran'ın en büyük ilk 3 seyahat acentesinden biri olan Harmony gurup temsilcileri, tanıtım ve reklam alanında hizmet veren şirketlerin yetkileri katıldı.

Tahran İmam Humeyni Havaalanı'na inen Didim kafilesini ziyaretin ilk gününde Harmony gurup temsilcileri ve Mahan havayolları yöneticileri karşıladı. İlk olarak yol güzergahında bulunan İmam Humeyni'nin türbesi ziyaret edildi. İran mimarisinin ve süsleme sanatının en güzel örneklerinin görülebileceği türbe ziyaretinin ardından akşamda yemekte bir araya gelindi.

Programın 2. gününde kafilenin ilk durağı Gülistan Sarayı oldu. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan saray ziyaret edildi. Gülistan Sarayı ziyaretinin ardından gurup İran el sanatlarının en güzel örneklerini görmek için şehrin merkezinde yer alan dükkanlar ziyaret edildi.

İranlı yetkililerin aileleri ile katıldığı gece, iki halk ve yatırımcı guruplar arasında bağların daha da güçlenmesine ve karşılıklı güven ortamının sağlanmasına katkı sunan bir ortam oluşturdu.

Programın 3. gününe Espinas Palas Otel'de yapılan ve ilgili tüm tarafların katıldığı Workshop çalışması ile başlandı. Toplantıya, Didim'den gelen 15 kişilik gurubun yanında, İran turizm, seyahat, inşaat ve tanıtım sektöründen temsilciler katıldı.

Didim adına söz alan Ditab ve Ticaret odası temsilcileri de konuyu kurumlarına getireceklerini ve kurumları adına her türlü maddi ve bürokratik desteği vermeye çalışacaklarının sözünü verdiler. Her iki tarafta bu toplantının Didim turizmi için bir dönüm noktası olacağı konusunda fikir birliğine vardılar. Oldukça verimli geçen ve yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından her iki gurup birbirlerine çeşitli hediyeler sundu. Programın bir diğer etkinliği ise, Didim kafilesinde yer alan Ayhan Kara ve Özcan Saygın'ın Türkiye Elçiliği Ticari Ateşesi ile yaptıkları görüşme ve bu görüşme sonucunda inşaat sektörü temsilcileri ile alınan randevulardı.

Toplantıya Didim adına, toplantıyı organize eden CTS Tur sahibi Deniz Aktaş'ın yanı sıra, Tayyar Cengiz, Hikmet Atilla, Kadir Karakaya, Derviş İşçi, Saim Aktaş, Erdal Kamacı, Ayfer Kamacı, Nazif Karakuş, Ayhan Kara, Özcan Saygın, M. Ali Gül, Gülay Boylu, Derya Özdemir, Arif Çolak ve Raufi katıldı. İran adına ise, Ümid Nikukar, Behzad Asgeryan, Feramerz Gaffariyan, Emin Oliyyi ve Harmony Gurubun diğer temsilcileri katıldı.