Nükleer Anlaşma, tam kapsamlı bir anlaşma yoluna geri dönmeli

’Tarih, Nükleer Anlaşma'yı bozmanın ve Tahran’a tek taraflı baskı uygulanmasının yalnızca başarısızlığa yol açacağını gösterdi’ diyen Şiaodong, Pekin’de Orta Doğu Güvenlik Forumu’nun açılışında yaptığı konuşmada, ‘Orta Doğu güvensiz ve dünyada barış yok. Orta Doğu Güvenlik Forumu'nu Pekin'de düzenleyerek, yeni fikirlerin ortaya çıkmasını ve Orta Doğu'da güvenliği yönetmek için yeni yollar bulmayı umuyoruz’ ifadesini kullnadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Çalışmalar Akademisi'nce Orta Doğu Güvenlik Forumu, Orta Doğu ve dünyadaki 30'dan fazla ülkeden 200 yetkili ve diplomat, uzman ve temsilcinin katılması ile düzenlendi.

Konferansta bölgesel adalet, çok taraflılık, güvenlik gelişimi ve medeniyetler arasındaki diyalog üzerinde duruldu.