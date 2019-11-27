Türkiye demiryollarına bağlanacak Miyana-Bostanabad demiryolu hattının açılışı yapıldı

Miyana-Bostanabad demiryolu hattı, Doğu ve Batı Azerbaycan ile Erdebil illerinin demiryolu hizmetlerinden yararlanmasını sağlayacak.

203 kilometre uzunluğunda Doğu Azerbaycan'ın güneydoğusunda Miyana şehrinden başlayarak Tebriz kentine kadar uzanan bu projenin Miyana-Bostanabad ayağı bugün Cumhurbaşkanı Ruhani'nin katılımıyla faaliyete başladı. Projenin amacı İran kuzeybatısı ile merkez noktalarındaki demiryolu hatlarını bağlayarak, yolculara hizmet vermekle beraber,- mal ihracat ve transtinin artmasıdır.

132 kilometre uzunluğundaki bugün açılan hat 6 bölümden oluşuyor. Hat Miyana garından başlayarak, dağlık bir bölgede bulunan Türkmençay ve Tikmedaş şehirlerinden geçerek, Bostanabad garına kadar uzanıyor.

Miyana-Bostanabad demiryolu hattı projesi müdürü Hamid Alimuhammedzade konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu projenin faaliyete geçmesi ile bölgede 800 milyar Tümen yatırım gelecektir' dedi.

Miyana-Bostanabad demiryolu hattının kapasitesi, yıllık 7 milyon ton yük ve 2 milyon yolcu taşıyabilmesidir.