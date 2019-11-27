Emepryalistler İran halkının büyüklüğü karşısında geri çekilmek zorunda kalıyor

Başkent Tahran'da Seferbelik (Besiç) Kurumu komutan ve üyelerini kabul eden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamanei, İran'da son günlerde yaşanan bazı karışıklıklara değinerek, 'Büyük paraların harcadılar. Fırsatı kullarank harekete geçip çok tehlikeli geniş ve derin bir komplu kurdular. Benzin olayı nedeniyle tahrip ve yakıp yıkma eylemlerine, eşkiyalık ve insanları öldürme eylemlerine giriştiler. Fırsatını bulup ordularını devreye soktular. Ancak bütün bunlar halk sayesinde yok edildi' diye konuştu.

'Derin saygılarımı son günlerde muhteşem hareketinden dolayı büyük İran halkına sunmak istiyorum' diyen İslam İnkılabı Rehberi konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Monitorlar önünde oturan ve ana düşman olan dünya emperyalizmi, halkın hükümeti desteklemesinin ne anlama geldiğini biliyor. Onlar tokat yiyip geri çekilmek zorunda kalıyor.

Besiç Kurumu kurulduğu ilk günden beri dünya çapında eşi benzeri yoktu. Besiç.'in hiçbir şeyi tihal değildir ve yüzde yüz İnkılap ve İslam düşüncesine sırtını dayıyor.

Besiç'in kuruluşu, tehdidi fırsata çevirmenin tam örneğidir. Bu Besiç'in gerçeğidir. Besiç'in girişimi ile fırsata çevrilmesi gereken birçok tehditle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Besiç sayesinde tehditler artık bize tehdit değildir ve fırsata dönüşmektedir.'

Besiç Kurumu 26 Kasım 1979 günü İslam İnkılabı Lideri ve İran İslam Cumhuriyeti Devleti Kurucusu İmam Humeyni'nin talimatıyla kuruldu.