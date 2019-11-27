İran ve Endonezya arasında insan hakları alanında iş birliği geliştirilecek

Endonezya'nın Bali adasında bölgesel bir zirveye katılan Tefreşi, İşkenceye Karşı Sözleşme'nin alt çalışma grubu çerçevesinde Rudi Yard ile bir araya geldi.

İki ülkenin uyuşturucu alanındaki iş birliği, adli yardım ve suçluların iadesi alanında iş birliğine ilişkin bir belgenin imzalanması, mahpuslarla ilgili insan haklarına saygı gösterilmesi ihtiyacı, iki ülke arasındaki uluslararası alanda özellikle insan hakları alanında iş birliğinin geliştirilmesi ve akademik ve adli alanlarda İran ile Endonezya arasında üst düzey adli kurulların değişimi, tarafların fikir alışverişinde bulunduğu en önemli konulardı.

Bali'de düzenlenen etkinliğin gündemi, yasa ve düzenin etkili bir şekilde uygulanmasına yönelik kurumsal ve yasal çerçevenin güçlendirilmesidir. Seminer, CTI'nin ana devleti olan Endonezya Hükümeti ve İşkenceyi Önleme Derneği tarafından düzenlenmektedir.