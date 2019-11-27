27 Kas 2019 13:11
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News Code: 83571151
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İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü:

Uluslararası Denizcilik Örgütü İran'ın endişlerini meşru buluyor

Uluslararası Denizcilik Örgütü İran'ın endişlerini meşru buluyor

Londra, İRNA- İran Limanlar ve Denizcilik Kurumu Genel Müdürü, Uluslararası Denizcilik Örgütü ve bu örgüte üye ülkelerin ABD'nin yasa dışı olarak uyguladığı sınırlama ve yaptırımlardan dolayı İran'ın endişe ve kaygılarında haklı olduğunu belirtitğini söyledi.

Londra'da düzenlenen Uluslararası Denizcilik Örgütü 31. Toplantısı sırasında İRNA muhabirine açıklamalarda bulunan Muhammed Rastad, 'Bu örgüte üye ülkelerin sınırsız şekilde faaliyet göstermeleri gerektiği ile ilgili söylediklerimiz, örgütün yapısı çerçevesinde meşru ve doğrudur, ancak bu örgütün BM'ye bağlılığı nedeniyle ABD tarafından uygulanan ambargolara karşı her hangi bir güç sahibi değildir' dedi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne üye ülkelerin İran'ın yasa dışı ambargolarla ilgili görüşlerine katıldıklarına değinen Limanlar ve Denizcilik Örgütü Kurumu Genel Müdürü Rastad, 'Birçok ülke kaygılarımızda haklı olduğumuzu ifade etmesine rağmen, ABD'nin özellikle özel uluslararası denizcilik firma ve şirketlerine yönelik tehditlerindan dolayı bizim denizcilik alanımız sıkıntılarla karşı karşıya gelmektedir' değerlendirmesinde bulundu.

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