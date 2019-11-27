Japonya ve Erak Tıp Bilimleri Üniversitesi arasında iş birliği mutabakatı imzalandı

Erak Tıp Bilimleri Üniversitesi ile Japonya arasında imzalanan bu anlaşmanın imza töreninde Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği yetkilisi Toro Murikava, İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcı Vekili ve Erak Tıp Bilimleri Üniversitesi Rekrör Vekili hazır bulundu.

Japonya Büyükelçiliği yetkilisi imza töreninde yaptığı açıklamada, 'Bu anlaşma uyarınca Erak Tıp Bilimleri'ndeki fizyoterapi ekipman ve teçhizatın sağlanması için mali kaynakların temin edilmesidir' dedi.

Erak'ın merkez ilçesi olduğu Merkezi İli'nde önemli sanayi birimlerinin yer aldığına dikkati çeken Japon yetkili, 'Bu nedenle Japonya'nın Tahran Büyükelçiliği olarak Erak Tıp Bilimleri Üniversitesi ile bu anlşamyaı imzalamaya karar verdik' diye konuştu.

Erak Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Muhammed Cemaliyan da imza töreninde ayptığı açıklamada, varılan mutabakatın değerinin 40 bin avro olduğunu ve hibe desteği şeklinde sağlanacağını kaydetti.

Cemaliyan'ın ifadesine göre, varılan bu anlaşma sayesinde İran ve Japonya ikili ilişkilerini güçlendirmenin yanı sıra, Japon teknolojinin İran piyasasına girmesine olanak sağlayacaktır.

Cemaliyan konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi:

'Bu anlaşma Merkezi ilinin sağlık ve tedavi sektörü düzeyini ilerletebilir ve Japonya hükümetinin Merkezi halkının bu hizmetlere daha iyi biçimde ulaşmaları için yaptığı yardımından dolayı teşekkür ediyoruz.'