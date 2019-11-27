Zarif ile Taliban Siyasi Ofis Başkanı görüştü

Dışişleri Bakanı Zarif bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Afgan gruplar arasında diyalogun güçlenmesi ve hükümet ile siyasi gruplar arasındaki görüşmelerin derinleştirilmesi için hazır olduğunu dile getirdi.

Zarif ayrıca İran'ın Afganistan hükümeti ve halkı ile ortak komşuluk çıkarları temelinde ekonomik ve kültürel iş birliğini artırmak istediğini ifade etti.

Zarif ile Taliban Siyasi Ofisi arasındaki görüşme, İran'ın Afganistan'a barış gelmesine dönük çabaları çerçevesinde gerçekleşti. Bu ziyaretin en önemli amacı, tüm Afgan grupların bir araya gelerek, ülkedeki sorunların çözüme kavuşturulması ve yabancı güçlerin ülkeden çıkması ile ilgili çalışmalara hız kazandırılmasıydı.

İran İslam Cumhuriyeti her daim Afgan grupların hükümetle görüşüp uzlaşıya varmaları ve barışın sağlanmasına vurgu yapmıştır.