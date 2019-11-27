İranlı sporcular Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası için Türkiye’ye gitti

İRNA’ya konuşan Mehdi Selati, sporcularımız Ümid Zerrincuyi ve Murtaza Guderzi'nin Antalya'da düzenlenen Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda mücadele etmek için Antalya'ya gittiklerini duyurdu.

Ümid Zerrincuyi'nin 57 kg’de full contact kategorisinde, Murtaza Guderzi'nin ise kick light kategorisinde rakipleri ile karşılaşacaklarını ifade eden Selati, Wako Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nın 26-30 Kasım tarihleri arasında Antalya şehrinde düzenlendiğini bildirdi.

Wako kick boks, Asya Ulusal Komitesi tarafından onaylanan tek boks dalıdır. Bu komite kickboksun ana refransını ‘Wako’ olarak adlandırıyor.

WAKO turnuvalarında yarışmadan önce her bir sporcu kendi ülkesinde zorlu ve uzun bir seçmeye tabi tutulur. Normal olarak bu kişiler zaten belirli bir kick boks stilinde kendi ağırlık kategorisinde ülkelerinin ulusal şampiyonlarıdır. WAKO 8 farklı kick boks stilini önermektedir. Bunlar Semi Contact, Light Contact, Full Contact, Low Kick, K1 kuralları, aero-kick boks, Müzikal Form ve Kick Light'dır. Beş stil tatami üzerinde yapılırken, diğer üç stil ringde yapılır. Bu yüzden WAKO mümkün olan en iyi kick boks dövüşlerini garanti etmektedir ve onun altın madalyalı sporcuları gerçek şampiyonlardır.

Bugün WAKO, 5 kıtada 110 milletten oluşmaktadır ve büyük çoğunlukla WAKO en güçlü en iyi ulusal kick boks organizayonlarını birleştirici görev üstlenmektedir. WAKO'ya şu anda 88 Ulusal Federasyon üyedir bu federasyonlar resmi olarak kendi ulusal olimpik komiteleri veya en yüksek devlet spor otoriteleri tarafından tanınmaktadır.