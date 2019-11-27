İran boksu adından söz ettirebilme kapasitesine sahip

32 yıldır boksta faaliyet gösteren Kübalı Zamura, 20 yıldır profesyonel olarak boks antrenörü olarak görev yaptığını açıkladı.

Geçtiğimiz hafta sonunda Türkiye Milli Boks Takımı antrenörü olarak Türk Millilerle Tahran'da İran Milli Boks Takımı ile ortak kapm düzenlemek için İran'da bulunan Zamura, iki ülke boks takımları arasında yapılan ortak kampın 10 gün boyunca devam edeceğini belirtti.

İRNA'ya konuşan Zamura, İran ve Türk Boks Federasyonları arasında varılan koordinasyon çerçevesinde ortak kamp davetini kabul ettiklerini ifade ederek, birkaç hafta sonra Londra'da düzenlenecek Avrupa Boks Şampiyonası'na hazırlık yapmak için bu kampa katıldıklarını açıkladı.

İranlı boksörlerin yetenekli ve boksa çok ilgi duyduklarına işaret eden Türkiye Milli Boks Takımı Antreönrü, 'İranlı boksörlerin teknikleri iyi düzeyde ve fazla pratik ve antrenman yapmaları sayesinde daha ileri düzeye taşınabilirler' diye konuştu.

İranlı boks antrenörlerinin de teknik ve bilgi yönünden güzel düzeyde olduklarının altını çizen Kübalı boks antrenörü, İranlı antrenörlerin güçlü iletişlim kabiliyetleri sayesinde daha fazla başarıya imza atacak kapasiteyi barındırklarını ifade etti.

İran'ın güzel ülke olduğuna dikkati çeken Türkiye Milliş Boks Takımı Antreönürü Zamura, İran Boks Fdedrasyonu'ndan İran Millileri antrenörü olması için teklif alması durumunda bu teklifi değerlendireceğini söyledi.

İran Milli Boks Takımı üyelerinin iyi performans sergilyerek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazanacklarından emin olduğunu dile getiren Zamura, İran takımının ağır ve hafif sıklet ve kategorilerde iyi oyunculara sahip olduğunu kaydetti.

Zamura açıklamasının sonunda İran'a bu ortak kampı düzenlediği için teşekkür ederek, İran takımına başarılar diledi.