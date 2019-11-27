Çin Nükleer Anlaşma'nın tam uygulanmasını tansiyonların düşürülmesinin tek yolu olarak nitelendirdi

Pekin'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilere açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang, 'Çin, Nükleer Anlaşma'yı desteklemek ve anlaşmanın tam kapsamlı uygulanması için anlaşmaya bağlı diğer taraflarla doğrudan iletişime geçmiş ve Aralık ayının başlarında Viyana'da Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyinde gerçekleştirilecek Nükleer Anlaşma Oratk Komisyon Toplantısı'na katılacaktır' dedi.

Sözcü ayrıca Nükleer Anlaşma Ortak Komnisyon Toplantısı ile ilgili olarak, 'Bu toplantının Nükleer Anlaşma'nın desteklenmesine, anlaşma ile ilgili konuların danışılarak ve görüşülerek çözülmesine ve tüm tarafların hak ve sorumlulukları arasında denge sağlamasına katkı sağlamasını umduklarını ifade etti.

Çinli yetkililer daha önce de birkaç defa İran'ın Nükleer Anlaşma'dan kaynkalı ekonomik avatnajları elde etmesi hakkına sahip olduğunu ve ABD'nin anlaşmaya bağlı diğer tarafların isteğine bakmaksızın anlaşmadan çekilmesini eleştirdiklerini belirtmişti.