İran ve Japonya arasında sağlık hizmetlerinde iş birliği mutabakat zaptı imzalandı

İran Sağlık Bakanlığı Uluslararası İş Birliği Dairesi Başkanı Muhsin Esedi ile Japonya'nın İran'daki JICA Temsilciliği Başkanı Yuki Haru Kobayaşi tarafından imzalanan bu mutabakat zaptına göre, İran sağlık sektörü, Japonya’nın hastane yönetimi, hastane tasarımı ve inşaatı, yaşlı bakım sistemleri, bulaşıcı olmayan hastalık ve kanser tedavisi ile kontrolü konularında eğitim sağlama konusundaki deneyiminden yararlanacak.

Anlaşma, Japon yönetim modeline dayanarak İran İlaç İyileştirme Projesi Genel Müdürü Rahmetullah Pakdel tarafından da imzalandı.

Sağlık Bakanlığı’dan 60 müdürden oluşan delegasyonunun Japonya ziyaretinin ardından imzalanan bu anlaşma, Sağlık Bakanlığı Ekonomik ve Karşılıklı İş Birliği İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Celal Naeli'nin ülkenin tıbbi hizmetler yönetimi alanındaki son başarılarından biridir.