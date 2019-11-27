İranlı ve Türk boksörler ortak antrenman yaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ma katılmaya hak kazanmak için ortaklaşa kamp düzenleyen İran ve Türk Milli Boks Takımlar, bu hafta başından itibaren Tahran'ın İnkılap Spor Kompleksi'nde ortak kamp yapmaya başladı.

Kübalı Regmo Zamura'nın antrenörlüğünü yaptığı Türk Milli Boks Takımı, 10 günlük kamp için başkent Tahran'da

Bugünkü antrenmana İran Boks Federasyonu Başkanı Hüseyin Suri, Federasyon danışmanı Hamid Kubayizade, uluslararası hakem Ferzad Sadıkpur, Boks Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Esedullah Cevheri, Doha'da düzenlenen Asya Oyunları bronz madalya sahibi ve medya mensupları katıldı.

İran ve Türk takımları, önümüzdeki Pazartesi günü sekiz sıklette hazrılık maçları yapacak.

İran Milli Bks Takımı, Çin'de Şubat ayında düzenlenecek ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na katılmak isteyenler arasında rekabetlerin yaşanacağı Asya Boks Şampiyonası'na katılmayı planlıyor.