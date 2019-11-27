İslam öncesine ait sikkeler Meşhed'de sergilendi

Astan-ı Kudüs-ü Rezevi Halkla İlişkiler Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, müzeye sunulan sikkelerden birisi Ahamenişler dönemine ait altın cinsinden ve birisi Eşkaniler hanedanlığına aittir.

Milattan önce 5. yüzyıla ait Yunan sikkesi gümüş ve Sasaniler döneminden kalma dinar sikkesi ise altın cinsindendir.

Astan-ı Kudüs-ü Rezevi Müzesi 67 bin sikke ile İran ve bölgenin en zengin sikke barındıran müzelerinden biri olarak hayırseverler veya koleksiyoncular aracılığıyla elde edilmiştir.

Müzede ayrıca sikke bilimi ile ilgili geniş ve zengin kaynaklar yer alıyor. Tarih, arkeoloji ve sanat öğrenci ve ilgilenenleri bu kaynaklara erişerek, güzel araştırmalara imza atabilir.