Zarif: İran, güçlü komşuluğa inanmaktadır

Zarif, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) günü dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı açıklamada, ‘’ İran güçlü komşuluğa inanmaktadır zira ülkeler güçlü komşularla hedeflerini gerçekleştirebilirler. ‘’ dedi.

Zarif, İran’ın EİT ülkeleri ile olan ilişkilerini Fars Körfezi ülkeleri ile de gerçekleştirmek istediğini belirtti.

İran, Pakistan ve Türkiye’nin üyesi olduğu Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT); İran devriminden sonra atıl duruma düşen Kalkınma için Bölgesel İşbirliği (RCD)’nin bir devamı olarak, 1985 yılında üç ülke arasında imzalanan ve 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını tadil eden bir protokol ile kurulmuştur. Ancak daha sonra 1985 tarihli söz konusu protokolün üye ülkelerce onaylanması konusunda ortaya çıkan ihtilaflar nedeniyle; 1990 yılında EİT Yüksek Konseyi “İslamabad’da, bakanlar düzeyinde, 1977 tarihli İzmir Anlaşmasını yeniden tadil eden bir protokol imzalayarak” çalışmalarına başlamıştır. Merkezi Tahran olan Örgütün asıl amacı, üye ülkeler arasında ekonomik işbirliğinin geliştirilmesidir. Örgüte; Afganistan, Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Pakistan, Türkiye, Türkmenistan, Özbekistan ve Tacikistan üye olmuşlardır.

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2012