Norveç’in Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağırıldı

Norveç Sian grubu lideri Lars Torsoon Pazar günü Norveç’te İslam’ın durdurulması için Kuran-i Kerimi ateşe vermişti.

İran Dışişleri Bakanlığı Kuzey Avrupa yetkilisi, Norveç’te vuku bulan bu çirkin olayı şiddetle mahkum ederek bu kabil olayların radikalizm ve şiddetin artması yönündeki tehlikeli sonuçları hakkında ikazda bulundu.

İranlı yetkili bu olaydan dolayı 1.5 milyar Müslüman’ın hislerinin incindiğini belirterek, söylem hürriyeti bahanesiyle 1.5 milyar Müslüman’ın inançlarına ihanet edilemeyeceğini söyledi.

İranlı yetkili Norveç hükümetinden bu kabil kışkırtıcı olayların önlemesini ve buna sebebiyet verenlere karşı gelmesini istedi.

Norveç’inn tahran Büyükelçisinin Maslahatgüzarı ülkesinin bu olayı şiddetle kınadığını ve politikalarının hürriyetlerin desteklenmesi ve nefretin önlenmesi yönünde olduğunu söyledi.

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2012