İran ve Suriye arasında iki ortak firma kurulacak

Tahran'da İran Ticaret Odası’nda düenlenen İran-Suriye Ticaret Konferansı'na konuşmacı olarak katılan İran Yol ve Şehircilik Bakanı İslami, burada yaptığı açıklamada, ‘İran-Suriye Ortak Komisyonu'nda geçtiğimiz bir yıl boyunca büyük başarı sağlandı ve iş yapma süreci her zamankinden daha iyi hale geldi’ ifadesini kulandı.

Suriye'nin elde ettiği zaferlere değinen İranlı yetkili, ‘Halihazırda Suriye'de İran şirketlerinin daha etkin bir şekilde var olma koşulları her zamankinden daha iyi durumda’ diye konuştu.

Suriye konut projeleri arasında konut binalarının inşası ve hükümet için kritik altyapının geliştirilmesinin yer aldığına dikkati çeken İslami, İran ile Suriye arasında iki ortak şirketin kurulacağını belirterek, “İran şirketleriyle olan projelerine güvendiği için İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı, bu şirketleri güvence altına alıyor ve böylece Suriye'deki İran şirketlerinin varlığı kolaylaşıyor” değerlendirmesinde bulundu. .

Suriye Toplu Konut Bakan Yardımcısı Mazen Lahm da bu görüşmede yaptığı açıklamada, Suriye'de ortak inşaat şirketlerin kurulabileceğine işaret ederek, bu sektörde faaliyet gösteren firmalara avantajlar sağlanacağını kaydetti.