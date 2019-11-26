26 Kas 2019 14:42
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News Code: 83570022
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İranlı basketbolcular Çin Basketbol Ligi'ne damga vurdu

İranlı basketbolcular Çin Basketbol Ligi'ne damga vurdu

Tahran, İRNA- 2 İranlı basketbolcuya kadrosunda yer veren Nanjing Basketbol Takımı, Çin Basketbol Ligi çerçevesinde Fujian ile deplasmanda yaptığı mücadeleden galip ayrıldı.

İranlı yıldız basketbolcuların da yer aldığı Nanjing takımı, deplasmanda karşılaştığı Fujian'ı yenmeyi başardı. Behnam Yehçali ve Hamid Haddadi'nin oynadığı Nanjing, Fujian'a karşı iyi bir performans sergileyerek, 107-88 skorlar sahadan zaferle ayrıldı.

Hamid Haddadi bu maçta çok güzel bir performans sergileyerek, takımının zaferine büyük katkı sağladı.

Yehçali de 14 puanla adından söz ettirdi. Her iki İranlı oyuncu maçta 33 dakika görev yaptı.

Nanjing Basketbol Takımı  bu zaferle Çin Basketbol Ligi sıralamasında iki basamak yükselerek, güzel bir konuma tourdu. Nanjing 27 Kasım günü Guangju ile mücadele edecek.

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