Şam'ın önceliği, İran firmaları ile iş birliğidir

Başkent Tahran'da İran Ticaret Odası'nda düzenlenen İran-Suriye Ticaret Konferansı'nda konuşma yapan Suriye Toplu Konut Bakanı Abdüllatif, 'İran ve Suriye Ortak Komitesi çerçevesinde varılan mutabakat, İran ve Suriye firmalarının kuruluşu dahil pratik önlemler ve kararları içeriyor. Bu anlaşmanın uygulanması durumunda, Suriye kamu şirketlerinden de yararlanabilir' ifadesini kullandı.

İran kamu ve özel firmalarının çeşitli olanak ve kapasitelere sahip olduğunun altını çizen Suriyeli yetkili, 'Kurulacak İran-Suriye ortak şirketleri, Suriye'nin bütün illerinde faaliyet gösterebilir' diye konuştu.

İranlı yatırımcıların Suriye'de yatırım projelerine katılabileceklerini ifade eden Abdüllatif, 'Teminate mektubu ve diğer finans konularında tam uzlaşma olması gerekmektedir. Zira diğer faaliyetlerin hepsi mali ve bankacılık anlaşmalarına bağlıdır' değerlendirmesinde bulundu.

İran ve Suriye arasında ortak bankanın kurulmasının da iki ülke atasında varılan mutabakat doğrultusunda olduğuna işaret eden Suriye Toplu Konut Bakanı Abdüllatif, 'İki ülke özel sektörü, tüm yatırım projelerine ortaktır ve İran özel sektör,ü, Suriye imarına aktif olarak katılabilir' diye ekledi.