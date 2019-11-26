Tahran ile Şam arasında ortak iş birliği güçlenmeli

Suriye resmi haber ajansı Sana'ya göre, İran Yol ve Şehircilik Bakanı'nın daveti üzerine Tahran'da bulunan Suriye Toplu Konut Bakanı Süheyl Abdüllatif, İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari ile yaptığı görüşmede şu ifadeyi kullandı.

"İki ülke arasındaki iş birliğini sürdürmek ve istenen sonuçları elde etmek için İran ile Suriye arasında ortak araştırma ve inşaat şirketlerinin oluşturulması gerekiyor" diyen Suriyeli yetkili, "Şam, terör örgütleri tarafından yakıp yıkılan bölge ve altyapıyı müttefiklerinin desteği sayesinde onarmak istiyor' diye konuştu.

Suriyeli yetkili ayrıca, ‘İran ve Suriye'nin iş birliğini geliştirmek için ortak bir yol haritası tasarlandı’ diye ekledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Ekonomik İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Gulamrıza Ensari de bu görüşmede yaptığı açıklamada, 'Terörle mücadelede Suriye'nin yanında yer aldığımız gibi, imar aşamasında da sizinle birlikte olmak istiyoruz' dedi.

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