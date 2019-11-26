İran ve Rusya'dan Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü bünyesinde iş birliğine vurgu

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Gulamhüseyin Dehgani, Rusya Savunma Bakan Yardımıcıs Oleg Ryazantsev ile Hollanda'nın Lahey ketinde düzenlenen Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 24. Konferansı sırasında yaptığı görüşmede, örgütte kararların alınmasında oy birliği, örgütün zayıflatılmaması ve bu örgüt bünyesinde iş birliği meselesini değerlendirdi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü 24. Konferansı, 25 Kasım'da Hollanda'nın Lahey kentinde başladıç Konferansın 29 Kasım'a kadar sürmesi bekleniyor.

Bu konferans, örgüte üye 193 ülkeden temsilcilerin katıldığı yıllık büyük bir toplantı olarak, gündemine kimyasal silahların kullanımını yasaklama konusunu alıyor.

Bu yılki toplantıda İran'dan giden kimyasal silah gazileri tam hazırlıklı olarak, gerekli bilgi ve statistiklerle İran'ın kimyasal silah bombalamalarına maruz kaldığını 197 ülkeden diplomatlara aktarmayı ve bir kez daha ABD'nin tek taraflı ve insanlık dışı olarak kimyasal silah kurbanlarının ihtiyaç duyduğu ilaçlara yönelik uyguladığı ambargo konusunu gündeme getirmeyi hedefliyor.