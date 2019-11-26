Nahçıvanlı ve İranlı yazarların iş birliği incelendi

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosluğu'ndan yapılan açıklamaya göre, Başkonsolos Ahmed Hüseyni ile görüşen Nahçıvan Yazarlar Birliği Başkanı Asım Yadigar görüşmede yaptığı açıklamada, İran'ın Doğu ve Batı Azerbaycan illeri ile kitap yayıncılığı, kültür sanat etkinlikleri ve şiir okuma törenleri gibi alanlarda iş birliği yapabileceklerini ifade etti.

Düzenlenecek etkinliklerin kültürel iş birliğini artırma amacını taşıdığını kaydeden Yadigar, İran'ın özellikle Azeri nüfusunun yaşadığı illeri ile Nahçıvanlı yazarların düzenli toplantılar düzenlemesi ve ortak kitap çalışmalarına imza atmaları gibi alanlara genişyecebileceğinin altını çizdi.

İran'ı zengin bir ülke olarak gördüklerini ve kültür alanında büyük güç olduğunu dile getiren Nahçıvanlı yazar, iş birliğinin artmasının Azerbaycan ve İran halklarının isteği doğrultusunda olduğunu söyledi.

İran'ın Nahçıvan Başkonsolosu Ahmed Hüseyni de bu görüşmede yaptığı açıklamada, iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını belirterek, İran tarafının bu konuyu gündemine alacağını bildirdi.