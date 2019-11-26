İran Hakikat Sineması'nda 39 ülkeden belgesel film gösterilecek

Festivalde Almanya’dan 8, Fransa’dan 7, İtalya ve ABD'den ise altışar film seyirci ile buluşacak.

Öte yandan Hollanda, Norveç, Letonya, Litvanya ve Katar'dan beş film vizyona girecek.

Rusya, İspanya, Polonya, Türkiye, Mısır, Sırbistan, Bosna, Estonya, Afganistan, Avusturya, İngiltere ve Macaristan'dan ikişer filmin seyirci ile buluşacağı bu festivalde, Belçika, Avustralya, Japonya, Endonezya, İsviçre, Makedonya, Kamboçya, Kıbrıs, Çek, İsveç, Sudan, Çad, Arjantin, İrlanda, Gana, Macaristan, Romanya, Portekiz, Hırvatistan, Ukrayna gibi diğer ülkelerden ise birer film, seyircilerim beğenisine sunulacak.

Böylece, bu dönemin festivaline Asya, Avrupa, Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtalarından eserler katılıyor.

İran Uluslararası Hakikat Sinemasi Film Festivali 9-16 Aralık'ta Tahran'daki Çarsu Sineması'nda düzenlenecek.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489