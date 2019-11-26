İran kısa filmi, Kuzey İrlanda festivalinin en iyi filmi seçildi

Kuzey İrlanda'nın Derry şehrinde düzenlenen 32. Uluslararası Kuzey İrlanda Foyle Film Festivali'nin uluslararası dalında En İyi Kısa Film Ödülü'nü İran'dan Kunapark isimli film kazanmayı başardı.

Kunapark bu ödülü kazanarak 2021 yılı Akademi Ödülleri için İran temsilcisi olarak yarışabilir. Şimdiye kadar çok sayıda ödüle değer görülen Lunapark'ın Kuzey İrland festivalinde seçilme nedeni, filmin asalet, hikayecilik ve zevk verici olmasından kaynakladığını açıklandı.

Lunapark, bundan önce Court En Scene Film Festivali, Winchester Film Festivali, Discovery Film Festivali ve Carnival Film Festivali'nden çeşitlki ödüller aldı.

Sonya Senceri ve Suruş Saidi'nin başrol oyunculuğunu paylaştığı Lunapark'ta mali açıdan mücadele eden ve eşi Sara'nın hayatını iyileştirmek için bir canını ortaya koyan Mecid'in hikayesi anlatılıyor.

Bu film, İran ve Kanada'nın ortak ürünüdür.