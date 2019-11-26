Gururlu, güzel, yalnız İran leoparı

Leopar, yüksek rakımlarda yaşayan, dünyadaki en büyük kedi benzeri türdür. Yüksek irtifada ve ulaşılmaz bir yerde yaşamak, insanların leoparı gururlu bir avcı olarak görmelerine neden olmaktadır.

İran'daki leopar sayısının %30'undan fazlası, ülkenin kuzeydoğusunda, Rezevi ve Kuzey Horasan, Gülistan, Mazenderan, Simnan'ın yanı sıra Sistan ve Beluçistan'da yaşıyor.

Ama leoparlar en çok İran'ın kuzeybatısında yer alan Doğu Azerbaycan ilinin Kiyameki bölgesinde yaşıyor ve bu bölge, bu hayvanın en çok bilinen yaşam alanıdır.

Ülkenin orta kesiminde, Yezd'in Bafk ilçesi de ünlü leopar yaşam alanıdır.

ABD EPA yasalarına göre, leoparlar nesli tükenmekte olan kedi benzeri bir türdür.

Yetkisiz leoparların ve ayrıca zehirli karkasların avlanması, İran'daki leoparların öldürülmesinde en önemli faktördür.

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