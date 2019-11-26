İran havalı tabancı kategorisinde dünyanın en iyi beş ülkesinden biri

Tahran'ın güneyinde Kum kentinde konuşan Atıcılık Federasyonu Başkanı Ali Dadger, çeşitli ülkelerin atıcılık kategorisinde çok yüklü yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, 'İran bütün sınırlama ve sıkıntılara rağmen, diğer ülke sporcuları ile mücadelelerde büyük başarılar kazanmıştır' ifadesini kullandı.

Atıcılık sporunu geliştirmeyi öncelikleri arasına aldıklarına değinen Dadger, 'Tarihte ilk defa olimpiyat oyunlarına 6 sporcunun katılması kesinleşti ve 4 sporcunun da katılma hakkı kazanması için çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın tüm olimpiyat kotalarını ilk evrede kazandığına işaret eden Atıcılık Federasyonu Başkanı Dadger, İranlı atıcıların performansının Atıcılık Federasyonu'nu güçlendirdiğini kaydetti.