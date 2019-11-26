26 Kas 2019 10:56
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News Code: 83569300
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İran Atıcılık Federasyonu Başkanı:

İran havalı tabancı kategorisinde dünyanın en iyi beş ülkesinden biri

İran havalı tabancı kategorisinde dünyanın en iyi beş ülkesinden biri

Kum, İRNA- İran Atıcılık Federasyonu Başkanı, havalı tabancı alanında İran'ın dünyanın en iyi 5 ülkesinden biri olduğunu belirterek, 'Atıcılık Federasyonu'nun kuruluşundan 72 yıl geçiyor, ancal federasyonunun en iyi performansı bu yıl elde edilmiştir' dedi.

Tahran'ın güneyinde Kum kentinde konuşan Atıcılık Federasyonu Başkanı Ali Dadger, çeşitli ülkelerin atıcılık kategorisinde çok yüklü yatırımlar yaptığına dikkati çekerek, 'İran bütün sınırlama ve sıkıntılara rağmen, diğer ülke sporcuları ile mücadelelerde büyük başarılar kazanmıştır' ifadesini kullandı.

Atıcılık sporunu geliştirmeyi öncelikleri arasına aldıklarına değinen Dadger, 'Tarihte ilk defa olimpiyat oyunlarına 6 sporcunun katılması kesinleşti ve 4 sporcunun da katılma hakkı kazanması için çalışıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

İran'ın tüm olimpiyat kotalarını ilk evrede kazandığına işaret eden Atıcılık Federasyonu Başkanı Dadger, İranlı atıcıların performansının Atıcılık Federasyonu'nu güçlendirdiğini kaydetti.

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