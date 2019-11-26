İran, BM Güvenlik Konseyi'nin hesap vermesi gerektiğine vurgu yaptı

BM Genel Kurulu 74. Toplantısı'nda BM Güvenlik Konseyi'nde reforma ilişkin yapılan toplantıya konuşmacı olarak katılan İran'ın BM Daimi Temsilcisi Taht-ı Revançı, 'Uluslararası barış ve güvenliğin sağlanmasındaki ilk sorumluluk, bu konseye verilmiş, ancak bu kurumun geçmiş ve şimdiki performansına bakıldığında yaptığımız her hangi bir değerlendirmede beklentilerimiz karşılık bulmuyor' dşye konuştu.

Bu performansın BM Antalşaması'na aykırı olduğunun altını çizen İranlı Büyükelçi, BM Güvenlik Konseyi'nin eylem ve kararlarının demokratik, saydam, hesap verir ve yasalar üzerine olmadığını kaydetti.

Taht-ı Revançı'nın belirttiğine göre, bu performans sebebiyle BM Güvenlik Konseyi meşruiyet ve saygınlık krizi ile karşı karşıya kalmıştır.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi konuşmasını şöyle sonlandırıdı:

'Bu konseyin karar ve eylemlerini değerlendirmemiz için uluslararası adalet ve kanun ilkelerine bakmamız gerekiyor. Bu da açıkça BM Antlaşması'nda ifade edilmiştir.

Bu nedenle bütün ülkelerin kaygı ve endişelerine ilgi gösterilmeli ve BM Güvenlik Konseyi'nin yapısında gereken değişiklikler yapılmalıdır.'