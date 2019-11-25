Dehgani: Amerika, dünya barış ve istikrarı için tehdittir

Nükleer Silahlar Konvansiyonu üyesi ülkelerin 24. Konferansında konuşan Dehgani, Saddam rejiminin İran’ın Serdeşt kentine 32. Saldırı yıldönümü ve uluslararası nükleer silahlar konvansiyonunun icra gerekliliğinin 22. Yılı hatırlatarak, kimyasal silah saldırıları kurbanlarına uluslararası yardımın az olduğunu belirterek, Amerika’nın bu yöndeki tek taraflı ambargolarının gayrı insani ve utanç verici olduğunu söyledi.

Ekonomik terörizm sayılan bu ambargolara uluslararası camianın karşı gelmesini isteyen Dehgani, bu ambargoların kimyasal silah kurbanlarının ilaçlarının bulunması ve diğer zaruri ihtiyaçlarının giderilmesinde zorluklar yarattığını belirterek bu ambargoların ayrıca uluslararası konvansiyonların çiğnenmesi olduğunu söyledi.

Dehgani, üyelerin kimyasal silahlardan zarar gönlere daha çok yardımcı olmalarını isteyerek, Amerika’nın ilaç nakli ve alımına engel çıkarmasının insanlık cinayeti olaak nitelendirdi.

Dehgani sözlerinin devamında Siyonist rejimin konvansiyona katılmamasının konvansiyonun dünya tarafından uygulanması yönünde tek engel olduğunu ve Siyonist rejimin büyük kitlem İmha Silahlarına sahip olduğunu belirterek, tüm ülkelerden bu rejimi konvansiyona katılımı için baskı altına almalarını istedi.

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2012