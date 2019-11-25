Tahran halkı, isyancıları ve yabancıların müdahalesini kınaya yürüyüş yaptı

Son bir haftada bu gruplar İran’da bir çok kentte benzine yapılan fiyat artışını bahane ederek büyük tahribatlara yol açmışlardı.

İran televizyonundan da canlı yayınlanan bugünkü toplantıda halk isyancı ve yağmacıların cezalandırılmasın isteyerek, itirazda bulunan halk ile isyancı ve yağmacıların ayrı kavramlar olduğunu belirttiler.

İran’daki itirazlar sonrası bazı Amerikan, İsrail ve İran İslam Cumhuriyeti muhalifleri düşman farsça yayınlar yapan TV kanalları ile birlikte isyancıları galeyana getirerek, tahripleri artma yönünde çaba harcadılar.

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı General Hüseyin Selami, bugünkü toplantıda yaptığı konuşmada İran’daki ABD, İsrail, İngiltere ve Suudi Arabistan'ı kırmızın çizgilerin aşılmaması konusunda ikaz etti.

Selami, "Büyük bir uluslararası savaştayız. Sokaklarımızda başlayan savaşın senaryosu uluslararası boyuta sahipti. Bu savaş tamamlandı. Düşmanın hiçbir adımını cevapsız ve intikamsız bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

İsrail'e "ABD'yi beklemeyin çünkü onlar siz yok edildikten sonra imdadınıza yetişir" diye seslenen Selami, olayların arkasında olduğunu belirtilen ülkelere, "ABD, İngiltere, İsrail ve Suudi Arabistan'a sesleniyorum: Bizi meydanda denediniz ve güçlü bir tokat yediniz ancak cevap veremediniz. Dünya bu tokatların bazılarını gördü bazılarını görmedi. Bekleyin. Kırmızı çizgilerimizi aşarsanız sizi yok ederiz." dedi.

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2012