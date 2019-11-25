İran ve Irak Ticaret hacmi 20 milyar dolar olacaktır

Behzad yaptığı açıklamada, Irak’ın dünya pazarlarından yaptığı ithalatının sanayi makineleri, ilaç, tıbbi teçhizatlar, gıda, gıda sanayi, çelik ürünleri ve mühendislik ve teknik hizmetler olduğunu belirterek, bu ihtiyaçlar doğrultusunda İran’ın ihracatının da yönetildiğini belirtti.

Behzad, iki ülke menfaatleri doğrultusunda, istihdamın artması, döviz girdisi sağlanması ve ekonomik gelişmenin sağlanması için yıllık 20 milyar dolar ticaret hacminin planlandığını ifade ederek, Irak’ta İran’dan sağlanan üretim mallarının taşıması, nakli, satışı, depolaması ve arzı ile ilgili 3 milyon kişinin direkt ve 15 milyon kişinin endirekt ilgili olduğunu belirtti.

Irak sanayi kentlerinin yeniden canlanması yönünde faaliyette bulunan tek ülkenin İran olduğunu ifade eden Behzad, bunun hem İran, hem de Irak milli ekonomik planlamaları çerçevesinde olduğunu söyledi.

İran ve Irak petrol dışı ihracatı bu sene 7 aylık dönemde 6 milyar doları aşkındı. Bu rakam geçen sene toplam 10 milyar dolar idi.

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2012