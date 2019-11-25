İran’ın katılımıyla IMO oturumu Londra’da düzenlendi

4 Aralık tarihine kadar düzenlenecek toplantıya İran Yol ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mohammad Rastad başkanlığında bir heyet katılacaktır.

İran geçen sene Amerika’nın İran’ın denizcilik taşımacılığı ile ilgili tek taraflı ambargolarına itiraz mahiyetinde bir senet düzenleyerek IMO konseyi üyelerine teslim etmişti.

Bu itirazda ABD'nin İran'a karşı yürürlüğe soktuğu ve gemicilik sektörünü de kapsayan yaptırımlarının dünya denizclik güvenliği ve deniz çevreciliğine aykırı olduğunun yanı sıra, uluslararası sözleşmeler ve Dünya Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne uymadığı belirtilerek, bir ülkenin donanmasının güvenliği ve kalitesinin değerlendirilmesi için o ülkenin gemilerinin geçmişi ve güvenliğinin dikkate alındığı ifade edilerek, ABD'nin IMO'nun uluslararası gemiciliği geliştirme ruhuna zarar verdiği ifade edildi.



ABD yaptırımlarının dünya çapında işbirğili ve iletişimi zor duruma soktuğu belirtilen itirazda, bu yaptırımların amacının İran İslam Cumhuriyeti denizcilik sanayini iflasa uğratma hedefi güttüğü dile getirildi.

Rastand yapğtığı açıklamada İran’ın itirazının IMO tarafından dikkate alındığını ve bunun İran için uluslararası arenada bir başarı olduğunu ifade etti.

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2012