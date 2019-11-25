Musevi: KOEP Ortak Komisyonu Toplantısı 6 Aralık’ta düzenlenecek

Musevi düzenlediği basın toplantısında İran’ın KOEP çerçevesinde attığı adımların anlaşma içindeki dengenin korunması yönünden atıldığını ve karşı tarafın yaptıklarının İran tarafından incelendiğini söyledi.

Amerikan yetkililerinin İran’daki son olaylara müdahalesi ile ilgili açıklamada bulunan Musevi, ‘’Biz onların desteklerini İran içişlerine müdahale ve İran aleyhine olan azami baskı politika çerçevesinde görmekteyiz. ‘’ dedi.

Musevi, Amerika’nın Fars Körfezindeki koalisyonla ilgili, ‘’Yabancı güçlerin bölgeye giriş ve müdahalelerini redded,yoruz ve bunların bölgede gergilik ve istikrarsızlığın artmasına sebep olarak görüyoruz. Bölge ülkelerine güvenliği ithal edilemeyeceğini ve alınamayacağını söylüyoruz, güvenliğin temeli tüm ülkeleri işbirliğindedir. Tüm bölgeler güvenliğin temin edilmesinde pay sahibi olmalılar. İran’ın Hürmüz Barış Planı bu çerçevededir ve biz tüm ülkelerin bu işbirliğinde rol alabileceğini bildirmişiz. ‘’ dedi.

Musevi, bu plana şu ana kadar 3 ülkenin yazılı şekilde cevap verdiğini ve diğer ülkelerin de planı incelediklerini söyledi.

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2012