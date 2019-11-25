İran'ın 2020 yılı bilim düzeyi iyi

İran'ın kuzeyinde Mazenderan ilinde bulunan Nevşehir İmam Humeyni Deniz Bilimleri Üniversitesi'nde düzenlenen ve yakın şehirlerdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretim görevlileri ve başkanlarının katıldığı toplantıda konuşan Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı Mansur Gulami, saygın uluslararası kuruluşlarının dünya çağında en iyi bin üniversite arasında İran'dan 40'tan fazla üniversiteye yer verdiğini ifade etti.

Bazı İran üniversitelerin hatta en iyi 500 üniversite sıralamasında kendine yer bulduğuna değinen Gulami, İran'ın bilim ve araştırma alanlarındaki konumunun günden güne artmaya devam etitğini altını çizdi.

20 yıldan beridir bilim ve teknoloji parklarını uygulamaya koyduklarına işaret eden İranlı Bakan, 'Günümüzde Bilim Bakanlığı bünyesinde 43'tan fazla bilim ve teknoloji parkı ve 195 Rüşt Merkezi faaliyet göstermektedir' diye konuştu.

Gulamı konuşmasının sonunda, dünya genelinde bilim alanında rekabetin kızıştığını ve bu açıdan İran'ın bilimdeki konumuna daha fazla yatırım yapması gerektiğişni söyledi.