Asya Futbol Konfederasyonu'ndan İran kadın futboluna katkı sağalmasını istedik

İRNA'ya açıklamada bulunan Şadi Mehini, 'Asya Futbol Konfederasyonu toplantısında Fransa'da düzenlenen 2019 Dünya Kadınlar Kupası değerlendirildi. Ayrıca kadın ve erkek futbolcular arasındaki maaş farkı konusu da ele alındı' dedi.

Bazı kadınların evlendikleri için lejyon olamayıp başka ülkelere transfer olamadıklarını belirten Mehini, toplantıda odak noktasının Asyalı takımların Dünya Kadınlar Kupası'nda daha aktif rol oynaması gerektiğini bildirdi.

İran Kadınlar Milli 15 Yaş Altı Futbol Takımı Teknik Direktörü Şadi Mehini, İran kadın futbol kulüplerinden Sircan Belediyesi Futbol Takımı antrenörü Meryem Cehan Necati ile 2. Asya Futbol Konfederasyonu toplantısına katıldı.

Asya'nın çeşitli ülkelerinden 78 temsilcinin katıldığı konferansa Asya Futbol Konfederasyonu, FİFA ve UEAF yetkilileri de katılım gösterdi.