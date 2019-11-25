İran'ı ziyaret eden Azerbaycanlı sayısında %31.5 artış

2019 yılının Ocak-Ekim arasında 4 milyon 654 bin Azerbaycanlının yurt dışını ziyaret ettiğini açıklayan rapora göre, bu dönemde Azerbaycanlıların yurt dışı ziyaretlerinin başında %36.5 oranla İran'ın geldiği ifade edildi.

Uzmanlara göre İran'a gelen Azerbaycanlıların sayısındaki artış, İran para biriminin yabancı paralara karşı değerini kaybetmesi ve Azerbaycan para birimi Manat'ın değer kazanmasından kaynaklanmaktadır.

İran son yıllarda Azerbaycanlı turistlerin uğrak noktalarından biri haline gelmiş ve bu ülke vatandaşları daha çok alışveriş, tedavi, dini ziyaret ve Nahçıvan'a karayolu ile gitmek üzere ülkemizi tercih ediyor.

Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında Azerbaycan'ı ziyaret eden yabancıların sayısı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %10.8 artarak, 2 milyon 628 bin kişi olarak açıklandı.

Yabancılar arasında Türk turistler yüzde 9.8 ve İranlı turistler yüzde 8.2 ile bu ülkeyi ziyaret eden yabancı ülkeler açısında sırasıyla üçüncü ve dördüncü sırada yer aldı.