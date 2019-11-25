ABD, İran'da tansiyonun yükselmesini istiyor

Düzenlediği haftalık basın toplantısında konuşan Dışişleri Sözcüsü Musevi, ülkede geçtiğimiz 10 günde akaryakıta yapılan zam sonrası yaşanan olaylardan üzüntü duyduklarını ifade ederek, 'Bu olaylardan daha kötüsü ise yabancı ülkelerin müdahaleye çalışmalarıydı. Biz bu yaklaşımları kınadık' değerlendirmesinde bulundu.

İtirazın İran halkının hakkı olduğunun altını çizen Musevi, 'Anayasamızda da bu konu açıkça belirtilmiştir. Biz barışçıl itiraz ve protestoları haklı buluyor ve resmiyete tanıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda da hakkımız protestolarda bulunarak, görüşlerini dile getirdi' diye konuştu.

Şer odakları ve yakıp yıkanlarla halk arasındaki ayrıma dikkat edilmesi gerektiğine değinen Musevi, 'Protestolara eli silahlı katınların hesabı başkadır. Terör örgütleri bu olaylar sırasında bazı eylemlerde bulundu. Bu da yargı ve güvenlik güçlerince incelenmektedir' diye vurguladı.

Bazı ülkelerin bakan ve bakan sözcüsü düzeyinde olaylardan film ve video isteyecek kadar tenezzül ettiklerini söyleyen Musevi, 'Onlara bugün yapılacak destek gösterilerini dikkatle izlemelerini tavsiye ediyorum' diye ekledi.