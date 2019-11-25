Cumhurbaşkanı Ruhani, İran-Bosna Hersek ilişkilerinin gelişmesini umduklarını ifade etti

Cumhurbaşkanlığı Bilgilendirme Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komşiç'e hitaben gönderdiği mesajında, Bosna Hersek Milli Günü'nü kutlayarak, iki ülke ilişkilerinin gelişmesini umduklarının altını çizdi.

İran İslam Cumhuriyeti ile Bosna Hersek Cumhuriyeti arasındaki köklü ilişkilere değinen Ruhani mesajında, iki tarafın da ikili ilişkileri güçlendirmek için kararlı olduklarını ifade etti.

İran ve Bosna Hersek ilişkilerinin derinleştirilmesini umduğunu kaydeden Ruhani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Komşiç'e sağlık, Bosna Hersek halkına mutluluklar dilediğini bildirdi.

Avrupa'nın güneydoğusunda Balkanlarda yer alan ve Saraybosna'nın başkent olduğu Bosna Hersek, kuzey ve kuzeybatından Hırvatistan, doğudan Sırbistan ve güneydoğudan Karadağ ile komşudur.