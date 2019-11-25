Los Angeles Film Festivali ödülleri Afgan oyunculara verildi

Los Angeles'te düzenlenen Asya Film Festivali'nin en iyi kadın oyucnsuu bu defa ilk kez ortaklaşa Sehra Kerimi'nin yönettiği 'Havva, Meryem, Ayşe' filminin başrol oyuncuları Afganistan uyruklu Arzu Aryapur, Feriştah Afşar ve Hesiba İbrahimi'e verildi.

Nuri Pictures Şirketinin uluslararası dağıtım görevini üstlendiği bu film daha önce de birçok uluslararası film festivallerine katılmış ve çok sayıda ödüle değer görülmüştür.

Filmin hikayesi şöyle:

'Farklı sosyal çevrelerden gelen ve Kabil’de yaşayan üç Afgan kadının her biri, yaşamlarında ciddi zorluklarla karşı karşıyadır. Geleneksel değerlere inanan ve çevresindeki pek çok kişinin umursamadığı Hava, hamiledir ve babası ve kayınvalidesiyle birlikte yaşamaktadır. Havva’nın tek eğlencesi, karnındaki bebekle konuşmaktır. TV’de Haber Spikeri olarak çalışan eğitimli Meryem, sadakatsiz kocasından boşanmak üzereyken hamile olduğunu öğrenir. 18 yaşındaki Ayşe, kuzeniyle evlenmeyi kabul etmiştir çünkü onu hamile bırakan erkek arkadaşı kayıplara karışmıştır. Her bir kadın, hayatlarında ilk defa, karşılarına çıkan sorunu kendi başlarına çözmek durumunda kalacaklardır.'