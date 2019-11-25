İran ile UAEK arasındaki yeni iş birliği projeleri onaylandı

UAEK tarafından finanse edilen bir milyon Avrodan fazla değerinde olan bu projelerin güvenlik teşviki ve nükleer araştırma reaktörlerinin uygulanması, nükleer yakıtlarda insan kaynaklarının teşviki, üreticilerin ana hububat ve atık kapasitesinin arttırılması dahil olmak üzere çeşitli alanlarda uygulanacağını ifade eden Gariapabadi, elektrik santrallerinde iki proje ve kanser iş birliğinin eskiden beri devam ettiğini ve devam edeceğini belirtti.

Teknik iş birliği programının Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na üye ülkeler ve özellikle gelişmekte olan ülkeler arasında sağlık, tedavi, beslenme, tarım, güvenlik, sanayi vb. gibi önemli sektörlerdeki iş birliğini kapsadığının altını çizen İranlı yetkili, yeni iş birliğinin önceki yönetim kurulu toplantısında kararlaştırıldığını dile getirdi.